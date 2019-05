Louis Boeckmans uitgeroepen tot ereburger van Laakdal Wouter Demuynck

29 mei 2019

12u55 0 Laakdal Louis Boeckmans (95) uit Klein-Vorst mag zich sinds de gemeenteraad van dinsdagavond officieel ereburger van Laakdal noemen. De onderscheiding valt hem niet toevallig te beurt op de 75ste verjaardag van de bevrijding van Eindhout, Vorst en Veerle. Louis is namelijk één van de laatste getuigen van de gruwel van de Tweede Wereldoorlog

Als 19 -jarige sloot Louis Boeckmans zich aan bij het verzet in Tessenderlo. Maar nadat hij werd verraden, werd hij gevangengenomen en overgebracht naar Breendonk, waar hij zware folteringen moest ondergaan. Vandaar werd hij via Buchenwald overgebracht naar Dora-Blankenburg in Duitsland. Ondanks de onmenselijke omstandigheden, overleefde Louis de concentratiekampen.

Ook op 95-jarige leeftijd geeft hij nu nog lezingen en spreekbeurten in verschillende scholen, zodat de gruwel niet vergeten wordt. Daarnaast was hij ook gids in Breendonk, waar hij de bezoekers info uit eerste hand kon geven. Onlangs schreef hij samen met historicus Pieter Serrien het boek ‘De laatste getuige’. Elk jaar tekent hij ook nog present op de 11 novemberherdenking en de herdenking van de mars van de Carabiniers in mei.

“Louis is een trouw deelnemer aan de vergadering van onze gemeentelijke 11 novemberwerking”, weet schepen Frank Sels (PROLaakdal), die aan de wieg stond van deze werkgroep. “De gedachte ‘nooit meer oorlog’ dragen wij in onze gemeente hoog in het vaandel. Omdat Louis hier ook veel belang aan hecht en deze boodschap overbrengt naar de kinderen, jongeren en de bevolking is het niet meer dan normaal dat hij ereburger van Laakdal wordt.”

Schepen van Cultuur en tevens lid van de 11 novemberwerking Gerda Broeckx (CD&V) treedt hem bij. “Louis heeft zowel in het verleden als in het heden er voor gezorgd dat onze gemeente op een positieve manier onder de aandacht kwam en nog steeds komt. Deze bijzondere verdienste verdient dan ook deze mooie titel.”