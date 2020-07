Lange wachtrijen in postkantoor sinds coronacrisis: CD&V wil extra pakjesautomaat in Laakdal Wouter Demuynck

16 juli 2020

11u56 0 Laakdal Sinds het begin van de coronacrisis is het erg druk in het postkantoor in het gemeentehuis van Laakdal in Groot-Vorst, zeker nu ook het postpunt in Eindhout tijdelijk gesloten is. CD&V Laakdal doet daarom een oproep aan Bpost om in de gemeente een extra pakjesautomaat te plaatsen.

Het gemeentebestuur van Laakdal is al enkele jaren op zoek naar een extra postpunt in de gemeente. Naast het postkantoor in het gemeentehuis in Groot-Vorst is er normaal gezien ook een postpunt in Eindhout, maar die is sinds de coronacrisis gesloten en dat zal minstens nog tot 31 augustus duren. De wachtrijen aan het postkantoor van Groot-Vorst zijn daardoor enkel maar uitgebreid.

Voor een postpunt in Eindhout wordt aan een oplossing gewerkt, maar voor Veerle en Klein-Vorst ligt niet meteen een oplossing in het verschiet. Aangezien een postpunt extra personeelsinzet vergt van een supermarkt, zeker nu het pakjesverkeer de laatste jaren enorm is toegenomen, denkt meerderheidspartij CD&V ook aan een alternatief.

Extra pakjesautomaat

“Daarom heb ik Bpost uitgenodigd om uit te zoeken naar mogelijke pakjesautomaten in onze gemeente”, vertelt CD&V-voorzitter Stein Voet. “Her en der verschijnen ze aan tankstations of zijn er samenwerkingsovereenkomsten met grotere winkelketens. Ook op Laakdals grondgebied zou dit een enorme service betekenen naar de inwoners.”

Zo’n automaat is steeds beschikbaar voor de klant, die het signaal krijgt als er een pakje klaarligt en ook pakjes kan opsturen of retourneren. Concrete plannen zijn er nog niet, maar volgens voorzitter Stein Voet liet Bpost weten oor te hebben naar de oproep. Bpost zet momenteel stevig in op het bijzetten van pakjesautomaten en CD&V hoopt dat ook Laakdal een pakjesautomaat in gebruik kan nemen.