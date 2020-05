Laakdalse middenstanders maken Kothappening van Parkhappening: “Ongezien dat onze ondernemers op zo’n manier samenwerken” Wouter Demuynck

27 mei 2020

19u56 0 Laakdal Nu de jaarlijkse Parkhappening aan het Kasteel Meerlaer in Laakdal geannuleerd is, organiseren de Laakdalse middenstanders komende zaterdag ter vervanging een Kothappening. Het menu is even feestelijk, maar de animatie gebeurt deze keer vanuit je kot via Facebook Live in plaats van op het kasteeldomein. “Ik kan me niet herinneren dat ondernemers uit heel Laakdal ooit zo hebben samengewerkt. Onze boodschap is dan ook: koop lokaal, koop Laakdal”, aldus mede-organisator Dominic Willemoons.

Een drietal weken geleden werd tijdens een Skypemeeting van Vorstondersteboven, de plaatselijke middenstandsvereniging van Klein- en Groot-Vorst, het idee geopperd om de geannuleerde Parkhappening in Kasteel Meerlaer te vervangen door een Kothappening.

Koop lokaal, koop Laakdal

“We wilden een teken geven aan Laakdal dat de middenstand er nog steeds voor de inwoners was. Maar ook Veerle en Eindhout maken deel uit van onze gemeente. Zij hadden net het initiatief genomen om een leuze te lanceren: ‘koop lokaal, koop Laakdal’. We zagen daarin een opportuniteit om voor het eerst sinds lange tijd samen een actie op poten te zetten”, zegt Dominic Willemoons, lid van Vorstondersteboven en zaakvoerder van Opel Willemoons.

“Ik kan me immers niet herinneren dat Laakdalse ondernemers ooit op deze manier hebben samengewerkt door hun initiatieven te bundelen. Met de enthousiaste steun van Eindhout en Veerle was de Kothappening een feit. Er is geen centrum van Laakdal, elke deelgemeente leeft quasi naast elkaar. Dit initiatief verenigt dus niet alleen de mensen uit Laakdal, maar ook onze middenstanders onder het motto ‘koop lokaal, koop Laakdal’.”

Viergangenmenu

De bedoeling van de Kothappening is dat er komende zaterdag een foodbox, met daarin een zelf op te warmen viergangenmenu, aan huis wordt geleverd bij diegene die er eentje besteld hebben voor een prijs van 30 euro. Bovenop het viergangenmenu ontvangen de deelnemers eveneens een box met lekkernijen van de plaatselijke ondernemers. “Voor hen is het met deze gratis giften en bonnen de ideale manier om hun eigen zaak in the picture te zetten. Zo zijn er onder meer zes eieren van de firma Lodewijckx uit Eindhout en Veerle, één kilogram ajuinen van Van Elven Agra uit Veerle en een bakje aardbeien van kweker Ter Hutte uit Vorst.”

Entertainment op Facebook

De foodbox zal bij de mensen op zaterdag 30 mei geleverd worden voor 17 uur, maar ze mogen de box pas vanaf 19 uur openen. “We willen dat iedereen die een box bestelt dit samen opent en samen geanimeerd wordt. Voor de animatie hebben we de Hasseltse firma Monkey-Business gestrikt. Vanuit hun kot zullen zij een Facebook liveshow organiseren via de pagina van Vorstondersteboven. Drie uur lang zullen ze twee typetjes spelen die de mensen thuis gaan entertainen. Daarnaast zal burgemeester Tine Gielis een speech geven en brengen de Laakdalse muzikanten Esther Sels en Daalman een liedje.”