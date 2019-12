Laakdalse fietspaden scoren eerder ondermaats op Provinciale Fietsbarometer: “Extra budgetten in ons meerjarenplan voor veiliger fietsverkeer” Wouter Demuynck

08 december 2019

15u56 0 Laakdal De provincie Antwerpen heeft 67,9 kilometer aan bovenlokale fietspaden en 8,2 kilometer aan routes in gemengd verkeer in Laakdal onderworpen aan hun Fietsbarometer. Over het algemeen scoren de fietspaden ondermaats, maar de provincie looft ook enkele investeringen van de gemeente. Volgens mobiliteitsschepen Frank Sels (PROLaakdal) zal er verder werk gemaakt worden van veilige fietspaden, met onder meer de hele doortocht in Eindhout die aangepakt zal worden.

De routes die geanalyseerd werden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Onder meer elementen zoals trilcomfort, breedte, schrikstrook, verkeersintensiteiten en kruisingen werden onder de loep genomen.

Ondermaats

Het fietspad aan de Langedijk haalt de beste eindscore (8,8/10), gevolgd door de Oude Vorstseweg (8/10), maar over het algemeen scoren de bovenlokale fietspaden eerder ondermaats. “De Diestse Baan (1,4/10) scoort het laagst. De geplande investeringen zijn hier nodig. De fietspaden hebben zeer beperkt trilcomfort, zijn te smal en te dicht bij de rijbaan”, aldus Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde voor Mobiliteit. Ook langs de Eindhoutseweg/Steenweg op Veerle, Beustereind-Meerhoutstraat, Geelsebaan en Nijverheidsweg beveelt de provincie aan om veiligere fietspaden aan te leggen.

Gedeputeerde Lemmens looft evenwel ook enkele investeringen van de gemeente. “Het is fijn te merken dat er al inspanningen geleverd worden met het onderhoud van de fietspaden langs de Meerhoutstraat-Langvoort en de aanleg van fietspaden langs de Nieuwe Baan, Diestse Baan, Averboodse Baan en Langvoort.”

Extra budgetten

Volgens schepen van Mobiliteit Frank Sels (PROLaakdal) zal er verder werk gemaakt worden van veilige fietspaden. “In ons meerjarenplan zijn er extra budgetten ingeschreven voor het aanbrengen van fietssuggestiestroken, kleine verbeteringen aan diverse voet- en fietspaden en voor het aanleggen van nieuwe fietspaden aan de Averboodsebaan tussen Lakstraat en de Abdij van Averbode.”

Ook de Steenweg op Meerhout zal onder handen genomen worden. “We gaan de hele doortocht in Eindhout aanpakken. Daarbij zal ook het plein aan het herdenkingsmonument aan het kruispunt met de Berthoutstraat heringericht worden. Op die manier willen wij daar vooral de zichtbaarheid en veiligheid van het fietspad vergroten.”

Op 11% van de routes, of 8,2 kilometer, is in Laakdal geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. “Fietsen in gemengd verkeer in Laakdal haalt 3,9/10 en is hiermee vergelijkbaar met het provinciaal gemiddelde. Het trilcomfort in gemengd verkeer scoort met 5,9/10 wel boven het provinciale gemiddelde”, besluit Luk Lemmens.