Laakdalse Bierfeesten verkoopt online bierpakketten: "Als Mozes niet naar de berg komt, dan komt de berg wel naar Mozes"

05 augustus 2020

Het coronavirus zorgt er nu ook voor dat de Laakdalse Bierfeesten voor het eerst in 32 jaar niet kunnen doorgaan. Maar de organisatie wil toch iets doen en verkoopt nu online bierpakketten die op 16 augustus volledig coronaproof opgehaald kunnen worden in de sporthal. Afhankelijk van de dan geldende maatregelen volgt er in november toch nog een speciale editie.

De Laakdalse Bierfeesten zijn al meer dan dertig jaar een traditie en brengen telkens een flinke massa op de been. Na al die jaren is het een begrip geworden in de bierwereld. “De Laakdalse basketbalclub blijft echter niet bij de pakken zitten. We zetten deze traditie door, in het ‘nieuwe normaal’. Als Mozes niet naar de berg komt, dan komt de berg naar Mozes”, knipoogt Maarten Magis. “Daarom zijn we gestart met de onlineverkoop van bierpakketten zodat de mensen misschien thuis toch een klein beetje bierfeesten kunnen organiseren.”

Pakketten

Geïnteresseerden kunnen kiezen uit verschillende pakketten met in totaal 25 verschillende bieren. De keuze bestaat uit blond, donker, gemengd, ‘speciallekes’ of een aperitiefpakket. “Alle proefpakketten hebben wel iets gemeen”, zegt Maarten Magis. “Ze zijn allemaal lokaal. De bieren komen uit de directe omgeving van onze bierfeesten of de brouwer heeft een connectie met Laakdal. Op deze manier ondersteunen we de campagne ‘Koop Lokaal’. De biertjes kunnen tijdens het weekend van de ‘normale’ bierfeesten (16 augustus van 10 tot 14 uur) opgehaald worden in de sporthal van Veerle-Laakdal. Met respect voor de social distance, uiteraard. Voor zij die op 16 augustus niet kunnen komen afhalen, worden de pakketten aan huis geleverd, binnen en zelfs buiten Laakdal.

Speciale editie

Maar stilletjes hopen ze bij BBC dat het najaar wel weer een beetje normaler wordt. “Als corona dit najaar niet verder roet in het eten gooit, dan plannen we een bijzondere editie op 20, 21 en 22 november in de gemeentelijke sporthal uiteraard met respect voor alle maatregelen die nodig zijn om Covid-19 te bestrijden”, klinkt het nog.