Laakdal voorziet mondmasker voor elke inwoner vanaf 6 jaar Wouter Demuynck

27 april 2020

18u27 0 Laakdal Het gemeentebestuur van Laakdal gaat voor elke inwoner vanaf 6 jaar een herbruikbaar mondmasker voorzien. In de loop van de tweede helft van mei hoopt het bestuur de mondmaskers huis-aan-huis te verdelen.

De bestelling gebeurde in overleg met de andere gemeenten van eerstelijnszorgzone Zuiderkempen - Laakdal, Geel, Meerhout, Westerlo, Hulshout en Herselt - via intercommunale IOK. Het gemeentebestuur voorziet aangepaste maskers voor mannen, vrouwen en kinderen tussen 6 en 12 jaar. De federale overheid voorziet voor elke burger twee gratis filters, die passen in de mondmaskers die geleverd worden.

Ook alle medewerkers van de gemeente en het OCMW en het personeel van alle Laakdalse scholen krijgen een mondmasker. Daarnaast investeert Laakdal in een strategische reserve mondmaskers voor zorgverleners.