Laakdal investeert in ontmoetingscentrum, groene mobiliteit en initiatieven tegen kinderarmoede Wouter Demuynck

20 december 2019

17u36 1 Laakdal Het Laakdalse gemeentebestuur maakt in haar meerjarenplan van zorg een absolute prioriteit, met onder meer een mantelzorgpremie en tal van initiatieven om kinderarmoede te bestrijden. Ook de bouw van het ontmoetingscentrum Capellebeemden en de aanleg van veilige fiets- en voetpaden staan op het programma.

Twee belangrijke projecten die het meerjarenplan omvat zijn de bouw van het ontmoetingscentrum Capellebeemden in Vorst-Meerlaar en een nieuwe polyvalente zaal langs GBS Eindhout. Ook zorg is een prioriteit voor het bestuur. Zo zal de gemeente vanaf januari 2020 een mantelzorgpremie van 20 euro per maand uitreiken aan Laakdalse zorgbehoevenden met een mantelzorger.

Mantelzorgpremie en kinderarmoede

“Mantelzorgers zijn vaak onzichtbare helden, die dag in dag uit zorgen voor een persoon die hen nauw aan het hart ligt. We waarderen hun inzet enorm. Door het uitreiken van een gemeentelijke mantelzorgpremie willen we deze vrijwilligers nu een financieel duwtje in de rug geven”, zegt schepen van Welzijn Raf Moons (CD&V).

“Daarnaast voeren we de strijd op tegen kinderarmoede. Naast de begeleiding van onze sociale dienst, organiseren wij in samenwerking met Huis van het Kind initiatieven en vormingen rond opvoedingsondersteuning. Het project Peuterspeelpunt stimuleert kinderen van 0 tot 3 jaar om samen te spelen en te ontdekken. Daarnaast geven we kwetsbare jongeren ook bijzondere aandacht binnen het onderwijs door middel van ondersteuning en huiswerkbegeleiding.” Het bestuur wil ook werk maken van onder meer een betaalbare kinderopvang, een betaalbaar vrijetijdsaanbod voor kinderen en buurtgerichte werking met voldoende speelpleintjes.

Fietsregistratiesysteem

Twee andere speerpunten zijn klimaat en mobiliteit. “Laakdal ondertekende eind vorig jaar het nieuwe streekproject Kempen2030, waarbij de gemeente het engagement aangaat om tegen 2030 maar liefst 40% CO2 te besparen en in te zetten op klimaatadaptatie”, zegt schepen van Klimaat Benny Smets (ProLaakdal).

“Eén van de speerpunten hierbij is om schoolkinderen, gemeentepersoneel en inwoners te stimuleren om zich duurzaam te verplaatsen. We willen hiervoor een fietsregistratiesysteem aankopen dat via een chip bijhoudt hoeveel kilometers er per fiets of te voet wordt afgelegd. De gebruikers worden hiervoor beloond.”

Bij de heraanleg van onder meer de Kapellestraat en Pastorijstraat in Veerle-Laakdal zal het bestuur de kaart trekken van de kwetsbare weggebruiker. “Het is niet alleen noodzakelijk om comfortabele en veilige voet- en fietspaden aan te leggen, het is ook essentieel om de bestaande te onderhouden en te optimaliseren”, besluit schepen van Mobiliteit Frank Sels (ProLaakdal).