Laakdal gaat vanaf oktober voedselpakketten uitdelen aan inwoners in nood Wouter Demuynck

23 september 2020

14u16 0 Laakdal Het gemeentebestuur van Laakdal start met een project rond voedselhulp in de strijd tegen armoede. Vanaf oktober zal de sociale dienst van het OCMW mensen in nood ondersteunen met voedselpakketten. Tegelijk voorziet de gemeente sociale maatregelen om de betrokkenen er weer bovenop te helpen.

Voor het project voedselhulp slaat het OCMW de handen in elkaar met Foodsavers Zuiderkempen en het Fonds voor Europese Hulp aan de meest behoeftigen, die levensmiddelen voorzien vanuit voedseloverschotten, overproductie, schenkingsbeurzen en acties van de Europese Unie. Aangezien daarmee de voedselverspilling vermindert, is het meteen ook een duurzaam project.

Tijdelijke ondersteuning

Concreet zal het OCMW de voedselhulp eerst aanbieden als tijdelijke ondersteuning bij lopende trajectbegeleidingen. De hulp wordt daarnaast gekoppeld aan extra activiteiten, zoals kooklessen en vormingen over gezonde voeding. Een nieuwe aanvraag om voedselhulp zal telkens onderworpen worden aan een sociaal onderzoek. “Als lokaal bestuur staan we dicht bij onze inwoners en zijn we het best geplaatst om bepaalde problemen aan te pakken. We beseffen dat deze voedselhulp geen oplossing is voor het armoedeprobleem, maar we zien het als een onderdeel binnen de armoedebestrijding, waarbij we kwetsbare mensen stimuleren zelf hun problemen aan te pakken”, legt schepen van Welzijn Raf Moons (CD&V) uit.