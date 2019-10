Ken en Daisy heropenen café ‘t Dorp als café ‘t Metteke Wouter Demuynck

08 oktober 2019

12u33 0 Laakdal In het centrum van Veerle (Laakdal) vind je voortaan niet langer café ‘t Dorp, wel café ‘t Metteke. Die naamsverandering gaat ook gepaard met nieuwe uitbaters. Ken Wouters (30) en Daisy Vermeulen (34) vernieuwden op drie maanden tijd hun nieuwe kroeg van top tot teen. “We willen een bruin café met een modern kantje zijn.”

Met de naamsverandering gaan Ken Wouters en Daisy Vermeulen back to the roots, want het café heette vroeger al café De Met. De ouders van Ken kochten het pand in Veerledorp en verhuren het aan Ken en Daisy, die eind juni aan hun totale renovatie startten. “Op drie maanden tijd hebben we vrijwel alles vernieuwd. We hebben hard moeten doorwerken, want het café is volledig gestript en het meubilair en sanitair is gloednieuw. Met de houten toog en de bakstenen muur willen we de gezelligheid van een bruin café houden, anderzijds zijn we ook modern met een kickertafel en een tv waarop we sportwedstrijden afspelen. We krijgen enkel positieve commentaren. De mensen zijn blij dat er hier terug een café is.”

Een specifiek doelpubliek hebben Ken en Daisy niet. “Iedereen is hier welkom. ‘s Morgens kunnen de mensen hier met een koffietje de krant lezen. We gaan er geen danscafé van maken, maar af en toe zal er hier wel eens een optreden plaatsvinden.” Vooral Daisy heeft al ervaring in de horeca en zal voltijds in het café staan. Voor Ken wordt het een halftijdse job, want hij blijft ook nog aan de slag bij DAF in Oevel. “We gaan de taken gelijk verdelen. Of het ook een relatietest wordt? Ik heb er alle vertrouwen in dat dat wel goedkomt. Onder tijdsdruk renoveren was eigenlijk al de grootste test”, lacht Ken.

Café ‘t Metteke is op maandag en dinsdag gesloten. De rest van de week is het open vanaf 10 uur, een sluitingsuur is er niet.