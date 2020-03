Kempisch project koppelt therapeut online aan zorgverlener die nood heeft aan luisterend oor: “Ervoor zorgen dat deze mensen weer adem krijgen” Wouter Demuynck

26 maart 2020

12u41 0 Laakdal Artsen, (thuis)verplegers, paramedici en vele andere zorgverleners die toe zijn aan een luisterend oor via videochat kunnen daarvoor sinds kort terecht bij de website Worldwide Empathy for Meds (WEM). Het idee kwam van huisarts Luc Peetermans uit Mol, de uitvoering gebeurde door opleidings- en therapiecentrum Blabla uit Eindhout (Laakdal). Het project mag dan wel heel Kempisch getint zijn, het reikt nu al tot ver buiten onze regionen met in totaal 150 geregistreerde ‘luisteraars’, van wie er een 80-tal uit het buitenland komen.

Opleidings- en therapiecentrum Blabla werkt al 22 jaar over heel Vlaanderen rond het concept van geweldloos (of verbindend) communiceren. Dat houdt in dat tijdens een gesprek de focus ligt op de behoeften van de mens in plaats van wat er mis is. De therapeuten van Blabla geven bijvoorbeeld vaak training in ziekenhuizen en artsenpraktijken.

Empathisch luisteren

“We hebben een erg schuldinducerende taal meegekregen. We horen vaak wat er mis is in plaats van wat iemand nodig heeft. Op dit moment zijn we in verschillende psychiatrische ziekenhuizen aan de slag om bij de werknemers een feedbackcultuur te creëren. Mensen zijn vaak bang om feedback te geven of te kwetsen, terwijl feedback ook aangenaam kan zijn”, zegt Corrylaura van Bladel, de bezieler van Blabla die ook de coördinatie van WEM op zich neemt.

Die kennis over verbindende communicatie willen de therapeuten nu inzetten om een luisterend oor te bieden aan zorgverleners, die tijdens deze coronacrisis barre tijden beleven, via de website www.wem.icu. “In dit project focussen we vooral op empathisch luisteren, waarbij we ten volle aanwezig zijn zonder oordeel of analyse of zonder iets te willen oplossen. Bij mensen is er de grote neiging om te willen helpen en oplossen, maar we zijn getraind om daar uit te blijven. Onze ervaring is dat we door een ruimte te creëren waar iemand volledig terechtkan, die mensen weer adem krijgen”, vervolgt van Bladel.

80 internationale luisteraars

Wereldwijd zijn er zo’n 1.000 gecertificeerde trainers rond geweldloos communiceren. Aangezien centrum Blabla internationale trainers vaak naar België haalt, heeft het over de jaren heen al een mooi netwerk opgebouwd. “We hebben nu 150 geregistreerde luisteraars, van wie er 70 Nederlandstalig zijn. De andere 80 komen uit landen zoals Indië, Italië, Spanje, Portugal en de Verenigde Staten. Sessies zijn nu beschikbaar in acht talen.” Nadat je op de website je taal hebt aangegeven, krijg je een lijst van beschikbare therapeuten te zien met wie je kan videochatten. Ze doen dat overigens allemaal op vrijwillige basis.

Angst

Het idee voor het platform kwam van huisarts Luc Peetermans uit Mol omdat hij zag dat de medici en verplegers hulp nodig hadden. “Dokters die in de frontlijn staan weten dat ze 10% kans hebben om het coronavirus te krijgen, wat veel meer is dan de normale mens. We hebben al telefoontjes gehad over de angst die daarmee gepaard gaat. Ze zien soms weken of maanden hun kinderen niet omdat ze zich in een risicosituatie bevinden. Hun partner kan hun verhalen niet aan en hun collega’s zijn zelf overwerkt. Dan heb je ook nog artsen die keuzes zullen moeten maken over patiënten door triagemaatregelen”, aldus van Bladel.

Dokters die in de frontlijn staan weten dat ze 10% kans hebben om het coronavirus te krijgen, wat veel meer is dan de normale mens. Die gedachte gaat gepaard met angst Corrylaura van Bladel, bezieler van Blabla

Sponsoring

Het team van Blabla moest het webplatform in deze tijden van corona heel snel op poten zetten. “We hebben op een week tijd gecreëerd wat normaal een half jaar zou duren. We hebben er nog niet over nagedacht of het systeem blijft, maar als zorgverleners de weg ernaartoe vinden dan is het absoluut de bedoeling om te overwegen om het te laten bestaan. Uiteraard moet dan wel de nodige budgettering komen. Intussen vernamen we al dat de farmaceutische sector ons wil sponsoren.”