Jong CD&V wil van ‘t Fortun tijdelijk een Blokpunt voor studenten maken Wouter Demuynck

06 januari 2020

14u33 0 Laakdal Jong CD&V Laakdal heeft het voorstel gelanceerd om het leegstaande ‘t Fortun, langs de Smissestraat in Groot-Vorst, tijdelijk te openen als Blokpunt voor studenten. Het café en de ontmoetingsruimte van ‘t Fortun zijn momenteel niet in gebruik aangezien het gemeentebestuur al een tijdje naar een nieuwe uitbater zoekt.

In de zaal van ‘t Fortun is er sanitair en WiFi aanwezig en is het mogelijk om koffie en thee te zetten. “Alle faciliteiten zijn aanwezig om studenten de komende periode in alle rust te laten blokken in deze ruimte”, stelt CD&V-jongere Chiel Peeters voor. “We bieden zo een stille ruimte zonder afleiding aan aan de studenten en vermijden zo dat het Fortun ook in januari leegstaat.”

‘t Fortun staat al sinds deze zomer leeg, maar het gemeentebestuur is er nog niet in geslaagd een nieuwe concessiehouder te vinden. “De ontmoetingsruimte dient dringend een invulling te krijgen”, aldus afdelingsvoorzitter Stein Voet. “Een Blokpunt zien we als een proef. Als ‘t Fortun een nieuwe uitbater heeft en een Blokpunt in Laakdal een succes blijkt, kunnen er andere gemeentelijke of parochiale gebouwen als Blokpunt worden geopend. Op termijn lijkt het me zelfs mogelijk dat een student als verantwoordelijke wordt aangeduid om het Blokpunt te openen en af te sluiten. Ook dat blijkt in verschillende gemeentes vlot te werken.”