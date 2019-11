Jong CD&V pleit voor jeugdhuis in zaal Vinea: “Nog een grote groep tieners die ‘verloren’ loopt in onze gemeente” Wouter Demuynck

05 november 2019

15u23 1 Laakdal De jongerenafdeling van CD&V in Laakdal pleit ervoor om een jeugdhuis onder te brengen in de leegstaande zaal Vinea in deelgemeente Veerle. Momenteel is er in de hele gemeente geen jeugdhuis meer. De CD&V-jongeren zullen het idee voorstellen bij de moederpartij, nu gebleken is dat er voor het jeugdhuis op die locatie een draagvlak is bij de Laakdalse jeugd.

Enkele jaren geleden ging café Vinea in Veerledorp tegen de vlakte, maar de feestzaal bleef behouden. Die deed vroeger dienst als toneel- en fuifzaal. De laatste invulling was een tijdelijk onderkomen voor de Chiro van Veerle. Momenteel staat de zaal echter te verkommeren en daar wil Jong CD&V Laakdal iets aan veranderen. “De site is een zwarte vlek in het centrum van Veerle. We pleiten niet meteen voor een hele nieuwbouw, maar bekijken welke werken nodig zijn om er een tijdelijk jeugdhuis van te maken. Van zodra er sprake is van een deftige werking, kan er nagedacht worden over een eventuele nieuwbouw”, aldus Stein Voet, gewezen jongerenvoorzitter en huidig afdelingsvoorzitter.

Facebookpoll

Jong CD&V lanceerde in de herfstvakantie een poll op Facebook om na te gaan of de jongeren het voorstel genegen zijn. 93,5% van de deelnemers stemde voor het initiatief, wat de jongerenafdeling noopt om het idee te bepleiten bij de moederpartij. “Laakdal neemt al heel wat initiatieven voor kinderen en jonge tieners met onder andere de sportweken, de speelpleinwerking en de buitenschoolse kinderopvang. Ook de jeugdverenigingen kennen een prima werking en krijgen de nodige ondersteuning vanuit de gemeente”, vervolgt Stein Voet.

‘Hangjongeren’

“Toch is er nog een grote groep tieners of jongvolwassenen die ‘verloren’ loopt in onze gemeente. Het aanbod voor deze groep jongeren is beperkt, waardoor er veel jongeren snel de stempel van ‘hangjongeren’ krijgen. Het huidige bestuur wil investeren in deze leeftijdsgroep, maar er zijn nog geen concrete plannen. Daarom komt Jong CD&V met dit concrete voorstel. De huidige meerderheid zal geld voorzien voor de leeftijdsgroep die interesse heeft in een jeugdhuis. Binnen de partij is er een draagvlak voor een jeugdhuis en wil men er deze legislatuur voor gaan.”