Jelle Cleymans maakt live radio aan gemeentehuis Wouter Demuynck

16 juli 2020

13u27 0 Laakdal Jelle Cleymans bezoekt voor Radio 2 deze zomer zes dorpen in de provincie Antwerpen die meededen aan het project ‘Veerkrachtige Dorpen’. Deze week is het de beurt aan Groot-Vorst in Laakdal, waar Cleymans morgen (vrijdag) live radio zal maken aan het gemeentehuis.

‘Veerkrachtige Dorpen’ is een initiatief van provincie Antwerpen dat inwoners en lokale besturen samen laat werken rond de toekomst van hun dorp. In 2018 startte het pilootproject ‘Veerkrachtig Groot-Vorst’. “Dit was een absolute verrijking waarbij vele enthousiaste inwoners aan de slag gingen om hun dorp nog aangenamer en mooier te maken”, zegt schepen van Cultuur Gerda Broeckx (CD&V).

“Als bestuur nemen we hun ervaringen en feedback mee in onze beleidskeuzes. Zo vindt er ondertussen wekelijks een gezellige buurtmarkt plaats op het evenementenplein. Binnenkort kunnen inwoners elkaar ook ontmoeten in aFAIR Lokal: een multifunctionele ontmoetingsruimte in hartje Groot-Vorst.”

Live-uitzending aan gemeentehuis

In het kader van Veerkrachtige Dorpen draaide Radio 2 verschillende reportages in Laakdal. De verhalen uit Groot-Vorst worden sinds begin deze week dagelijks uitgezonden tussen 12 en 13 uur. Een programma herbeluisteren kan via de Radio 2-app.

Morgen, vrijdag 17 juli, zal Jelle Cleymans tijdens een live-uitzending vanop de parking voor het gemeentehuis samen met enkele inwoners de verhalen en de dorpsdynamiek tot in de woonkamer brengen. “De huidige omstandigheden laten het niet toe er een heus feest van te maken maar samen met Jelle Cleymans gaan we wel radio maken op een veilige en vooral gezellige manier.”