Inbrekers stelen juwelen in onbewoond pand Jef Van Nooten

04 december 2019

Dieven hebben ingebroken in een woning aan de Vorstse Baan in Laakdal. De inbraak in het onbewoond pand werd woensdagnamiddag vastgesteld. De daders hebben er een achterdeur geforceerd. Ze gingen aan de haal met wat oude juwelen. Ook Del in Meerhout hebben bewoners woensdagnamiddag een inbraak in hun woning opgemerkt. Onbekenden braken er een deur open. Het is niet gekend wat hier werd gestolen.