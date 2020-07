Inbrekers slaan toe terwijl bewoners op vakantie zijn Wouter Demuynck

10 juli 2020

11u20 0

In Schandooi in Veerle (Laakdal) is donderdagavond een woninginbraak vastgesteld. De bewoners zijn op vakantie, maar de buren zagen dat er via de achterkant een inbraak gepleegd was. Het is nog niet bekend wat de daders hebben kunnen buitmaken.