Wouter Demuynck

10 augustus 2019

Zaterdagochtend stelden de bewoners van een woning in de Makelstraat in Veerle (Laakdal) een inbraak vast. Ze zagen dat de deur was opengebroken en dat binnen alles overhoop was gehaald. Het is nog onduidelijk wat de daders hebben kunnen buitmaken.