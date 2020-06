Inbrekers beschadigen raam en deur... voor een flesje parfum Jef Van Nooten

25 juni 2020

11u02 0

Dieven zijn woensdag binnen gedrongen in een woning aan de Vorstse Baan in Laakdal. De bewoners stelden bij thuiskomst was dat zowel een raam als een deur waren geforceerd. Veel buit konden de daders niet maken. Ze moesten zich tevreden stellen met een flesje parfum van Hugo Boss.