Inbrekers aan de haal met Swarovski-beeldjes JVN

13 juni 2019

12u40 3

Bewoners uit de Veldstraat in Laakdal ontdekten woensdagavond rond 20.45 uur dat er was ingebroken in de woning. De daders braken de achterdeur open om binnen te geraken. De dieven gingen aan de haal met drie beeldjes van Swarovski.