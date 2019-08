Inbraak in leegstaande woning Wouter Demuynck

10 augustus 2019

Zaterdagochtend stelde de politie een inbraak vast in een leegstaande woning in Schandooi in Veerle-Laakdal. Wanneer de diefstal plaatsvond, is niet duidelijk. De daders pleegden braak op de deur en doorzochten de woning. De omvang van de buit is nog onbekend.