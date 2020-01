Groen ziet Slow Cabin in natuurgebied niet zitten: “Jarenlang weekendhuisjes opgeruimd, en nu dit” Wouter Demuynck

08 januari 2020

18u10 0 Laakdal Groen Laakdal betreurt dat Kempens Landschap aan het natuurgebied Helschot een Slow Cabin, een soort hut in de natuur om tot rust te komen, heeft geplaatst. Volgens de partij is het gebied daarvoor totaal niet geschikt en druist het in tegen het gemeentelijke beleid van de afgelopen jaren om weekendhuisjes in natuurgebied op te ruimen.

Het concept van het bedrijf Slow Cabins richt zich vooral op stedelingen die even willen ontsnappen aan het gejaagde leven in de stad. Het bedrijf werkt daarvoor samen met Kempens Landschap. De cabines van Slow Cabins zijn vervaardigd uit hout en zijn bovendien zelfvoorzienend dankzij zonnepanelen en een waterreservoir met gefilterd regenwater. Ze bevinden zich steeds middenin de natuur en zijn dan ook ideaal om tot rust te komen. Groen-raadslid Paul Mondelaers vindt de Slow Cabin echter geen goede zaak voor de natuur.

Weekendhuisjes

“Jarenlang heeft onze gemeente in samenwerking met natuurorganisaties gestreden tegen de weekendhuisjes en leegstaande vakantieverblijven in de Laakvallei. Het opruimen was een echt titanenwerk. En nu plotseling slaat men een andere weg in. Zelfs het plaatsen van zo’n cabine in agrarisch gebied, op een plek die onder het bosdecreet valt, is blijkbaar geen enkel probleem.”

Groen Laakdal hoopt dat het bestuur de beslissing alsnog terugdraait. “Ik heb de juridische dossiers die twee natuurverenigingen hebben opgesteld gezien en ze lijken me ijzersterk”, vervolgt Mondelaers. “Hopelijk krijgen we hier geen krachtmeting en geeft de gemeente snel opdracht aan Kempens Landschap om alles op te ruimen en het gebied weer in de vroegere staat te herstellen.”

“Jammer dat je moet schermen met juridische argumenten, want iemand met gezond verstand weet toch dat deze plaats niet geschikt is voor zoiets. Het gebied staat geregeld onder water, is een kwetsbare biotoop en wie maakt nu een open vuur in zo’n gebied”, vult Gecoro-lid Ruben Maes nog aan.

Lokale economie

Het gemeentebestuur gaf aan Kempens Landschap de goedkeuring om de Slow Cabin te plaatsen. Schepen van Toerisme Gerda Broeckx (CD&V) ziet niet meteen een probleem met het vakantieverblijf. “Door dit te plaatsen gebeurt er niets fout. Het is ook voor onze lokale economie mooi meegenomen, want die mensen zullen hier ook naar de winkel gaan. Er wordt op zich misschien wel een andere weg ingeslagen, maar dit is anders. Die weekendhuisjes van destijds waren verkrot, dat was geen fraai zicht meer. Deze cabine wordt door Kempens Landschap voor een weekendje verhuurd en wordt daarna weer door hen in orde gemaakt.”