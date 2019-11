Groen organiseert Bijenavond en pleit voor aanstelling van gemeentelijk imker Wouter Demuynck

25 november 2019

14u10 1 Laakdal Groen Laakdal organiseert komende donderdag een bijenavond, die laat zien hoe je in je eigen tuin kan bijdragen aan het welzijn van bijen. Op de gemeenteraad van dinsdag plaatst de partij het onderwerp ook op de agenda en ijvert ze voor het aanstellen van een gemeentelijke imker.

De bijen hebben het dezer dagen niet gemakkelijk. Om mensen te laten zien hoe ze voor de bijen een verschil kunnen maken, organiseert Groen Laakdal op donderdag 28 november een bijenavond. “Het moet echt niet moeilijk of duur zijn”, vertelt Paul Mondelaers, gemeenteraadslid voor Groen. “We kunnen echt een groot verschil maken in onze eigen tuintjes, daarom organiseren we onze Bijenavond.”

Deskundige Leen Daems vertelt de bezoekers alles over bijen en geeft gratis advies. Bijenvereniging Bijenvrienden Kempen komt zich eveneens voorstellen. Eén van hun imkers, Eddy Nowicki, vertelt je alles over bijen in onze regio. Achteraf worden de bezoekers uitgenodigd om na te praten met een sapje of een streekbiertje. De Bijenavond vindt plaats in Meisjeschirolokaal De Schakel in Groot-Vorst en begint om 20 uur. De inkom en drankjes zijn gratis. Op voorhand inschrijven hoeft niet.

Groen zal het onderwerp ook ter bespreking brengen op de gemeenteraad van dinsdag 26 november. De partij stelt voor een gemeentelijk imker te engageren die kasten op gemeentelijk terrein plaatst en de omgeving aantrekkelijk maakt voor bijen. “Iemand die ijvert voor land- en tuinbouw zonder schadelijke pesticiden, mooie bloemrijke wegbermen en soortenrijke weilanden, graskanten en bosranden.”