Gemeente gaat alle 80-plussers opbellen: “Extra aandacht geven aan hun bezorgdheden en vragen” Wouter Demuynck

20 april 2020

Vanaf deze week nemen de gemeentelijke medewerkers telefonisch contact op met alle Laakdalse 80-plussers. Zo wil de gemeente nagaan of ze hulp kunnen gebruiken.

“80-plussers zijn de meest kwetsbare groep in deze coronacrisis. Ze lopen niet alleen extra gevaar bij besmetting, de maatregelen van de overheid kunnen er ook voor zorgen dat zij in isolement of eenzaamheid terecht komen. Het gemeentebestuur wil extra aandacht geven aan hun bezorgdheden en hulpvragen”, zegt schepen van Senioren Gerda Broeckx (CD&V).

Risico op isolement

Daarnaast roept de gemeente alle Laakdallers op om aandacht te hebben voor kwetsbaren en ouderen in zijn of haar onmiddellijke omgeving. “Ken je iemand die hulp nodig heeft of het risico loopt om geïsoleerd te raken? Bel hen even op of neem online contact, maar houd in ieder geval rekening met de lopende hygiënemaatregelen. Lukt het jouw omgeving niet om je verder te helpen, neem contact op met onze gemeentelijke diensten en laat ons weten waarmee we jou kunnen helpen”, aldus schepen van Welzijn Raf Moons (CD&V).