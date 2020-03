Fietsster (16) aangereden door auto Jef Van Nooten

06 maart 2020

12u05 0

Een 16-jarig meisje is donderdagnamiddag rond 17.35 uur gewond geraakt op de Markt in Vorst-Laakdal. Het slachtoffer werd er op haar fiets aangereden door een auto. Het meisje is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis van Geel overgebracht.