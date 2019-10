Ex-wielrenners komen voor negende keer samen op reünie in de Maekelhoeve Wouter Demuynck

21 oktober 2019

15u47 0

Grobbendonkenaar Suske Verhaegen organiseerde afgelopen zondag met zijn Vereniging voor ex-Renners voor de negende keer een reünie van oud-wielrenners in de Maekelhoeve in Veerle-Laakdal. 230 deelnemers, ex-renners en hun partners, tekenden present op de reünie, met onder meer Roland Liboton, Herman Van Springel, Ludwig Wijnants, Roger Rosiers, Jo De Roo, Bart Leysen en Bert Vermeire. Marie-Louise Van Looy kwam in naam van haar vader Rik.