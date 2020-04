Exclusief voor abonnees Ex-motorcrosser Werner (48) bezwijkt aan coronavirus: “Geen seconde durven denken dat het zo zou aflopen” Wouter Demuynck

02 april 2020

18u25 2 Laakdal De 48-jarige Werner Op De Beeck uit Veerle (Laakdal) is vorige week vrijdag bezweken aan het coronavirus. Zijn familie blijft verweesd achter, want de ex-motorcrosser had geen onderliggende medische klachten en deed veel aan sport. “Tot op het laatste moment ben ik blijven hopen dat het goed zou komen. Ik kan het nog steeds niet vatten”, zegt zijn echtgenote Greet Vervloet (48).

Werner Op De Beeck kreeg op zondag 15 maart hoge koorts die ondanks de inname van pijnstillers niet omlaag kon gebracht worden. Zijn doodongeruste echtgenote Greet Vervloet belde de dokter van wacht. “Ze vroegen telkens om hem te spreken en vroegen dan of hij ademnood had. Uit zijn antwoord besloten ze dat het niet ernstig genoeg was om hem naar het ziekenhuis te brengen of hem te komen halen. Thuis lag hij meestal in bed of in de zetel, want hij kon bijna niet meer rechtstaan. Praten kon hij ook bijna niet meer, wellicht door de ademnood waarvan hij niet besefte dat hij die had.”

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen