Eigen werknemers stelen honderden kledingstukken uit distributiecentrum van Nike Jef Van Nooten

03 september 2019

13u54 0 Laakdal Vijf voormalige werknemers van Nike in Laakdal moesten zich dinsdag voor de rechtbank verantwoorden voor huisdiefstal. Op enkele maanden tijd stalen ze bijna tweehonderd dure kledingstukken van hun werkgever.

Gekleed in een Adidas-broek nam T.P. uit Herentals dinsdag plaats voor de correctionele rechtbank in Turnhout. Hij stond samen met vier medebeklaagden terecht voor huisdiefstal bij het distributiecentrum van Nike in Laakdal.

“Het ging om vijf werknemers en uitzendkrachten die hebben samengewerkt om spullen uit het distributiecentrum te ontvreemdden”, verduidelijkt de advocate van Nike. “Ze wisselden via sms tips uit. Zo waarschuwden ze elkaar om de gestolen spullen niet in een rugzak te steken, maar onder de eigen kledij te dragen. Ze gebruikten ook elkaars auto om de buit te verstoppen.”

Het distributiecentrum van Nike in Laakdal kampte al langer met een diefstallenplaag. Dat er gestolen werd, bleek uit de vele lege verpakkingen die in de rekken van het distributiecentrum werden gevonden. “Eind 2016 kwamen er dan anonieme meldingen over medewerkers die tijdens hun pauze met een rugzak naar de auto gingen en zonder rugzak terug naar binnen kwamen”, zegt openbaar aanklager Elke Van Dyck.

De anonieme tipgever noemde ook namen. De security kon hen zo extra in de gaten houden via bewakingscamera’s. “Op 13 december werd R.D. door de security gevolgd toen hij naar buiten ging. Hij wandelde naar de auto van T.P. en liet er een zak achter. Daarin werd een trainingspak en een joggingsbroek van Nike gevonden. De lege verpakkingen van die kledingstukken werden even later op zijn afdeling aangetroffen.”

De politie werd er bij gehaald. Die voerde vijf huiszoekingen uit. Daarbij werden in totaal nog 187 kledingstukken teruggevonden. Het werkelijke aantal gestolen spullen ligt wellicht nog hoger.

Het openbaar ministerie vorderde celstraffen van respectievelijk 10 maanden en 6 maanden tegen de vijf voormalige Nike-medewerkers. Vonnis op 1 oktober.