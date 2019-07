Eerste cursisten van nieuwe vestiging CVO HIK in Veerle studeren af Wouter Demuynck

01 juli 2019

Onlangs zijn de eerste cursisten van de dagopleiding Schoonheidsverzorging en de dag- en avondopleiding Residentieel Elektrotechnisch Installateur van CVO HIK in Laakdal afgestudeerd. De campus in Veerle-Laakdal opende in september 2018 de deuren in de oude middenschool en ging het schooljaar van start met 107 cursisten.

“Beide opleidingen zijn diplomagerichte opleidingen en bieden dus de kans aan cursisten om een diploma secundair onderwijs te behalen in volwassenenonderwijs”, klinkt het bij de leerkrachten. “Het aanbod aan diplomagerichte opleidingen breidt elk jaar uit om het zo divers mogelijk te maken en iedereen de kans te geven om zich verder te ontwikkelen op persoonlijk en professioneel vlak.”