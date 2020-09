Drie gewonden bij kettingbotsing op E313 Jef Van Nooten

25 september 2020

21u43 14 Laakdal Bij een verkeersongeval op de E313 zijn vrijdagavond drie personen gewond geraakt. Op de grens van de provincies Antwerpen en Limburg botsten vier auto’s op elkaar in de staart van een file.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van het bedrijf Nike in Laakdal, vlakbij de grens met Limburg. In de staart van een file botsten vier auto’s op elkaar. In één van de wagens zat een inzittende gekneld in het voertuig. Het slachtoffer moest door de brandweer worden bevrijd. In totaal werden drie personen gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Bij het ongeval scheurde ook een benzinetank van één van de wagens open. Verscheidene brandweerkorpsen uit de buurt gingen ter plaatse om de slachtoffers te helpen en het wegdek te reinigen.