Dieven stelen slotvaste aanhangwagen Jef Van Nooten

15 januari 2020

Dieven hebben dinsdagnamiddag in Laakdal een aanhangwagen met dubbele as gestolen. De aanhangwagen stond slotvast geparkeerd in de Kolverstraat. Ondanks het slot konden de daders dinsdag tussen 12 uur en 17.30 uur ongezien weg rijden met de aanhangwagen. De dieven zijn spoorloos.