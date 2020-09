Deelnemers en vrijwilligers gezocht voor project dat inzet op welzijn van 60-plussers Wouter Demuynck

08 september 2020

15u34 2 Laakdal Samen met Welzijnszorg Kempen gaat de gemeente Laakdal van start met een project dat inzet op het welbevinden en de gezondheid van 60-plussers op het platteland. Voor dat project zoeken de partners nog deelnemers en vrijwilligers.

Het Europese project, waaraan ook de provincie Antwerpen steun verleent, maakt gebruik van de HAIRE-methodiek. Daarbij staat HAIRE voor ‘Healthy Ageing through Innovation in Rural Europe’ ofwel ‘Gezond Ouder worden in Landelijk Europa door Innovatie’. Aan de hand van interviews met ouderen zullen de noden en behoeften van de inwoners in kaart gebracht worden.

Plan op maat

“We zoeken zestigers en 60-plussers die niet meer werken, maar nog wel thuis wonen, bij wie een interview en een vervolggesprek mag worden afgenomen. De deelnemer krijgt vanuit deze gesprekken een plan op maat ter bevordering van het persoonlijk welzijn en de nodige ondersteuning. Naast deelnemers zijn ook vrijwilligers die deze interviews willen afnemen van harte welkom. Als vrijwilliger kan je zo meewerken aan een positieve verandering binnen onze gemeente”, zegt schepen van Welzijn Raf Moons (CD&V).

Alternatieven aanbieden

Geïnteresseerden die als vrijwilliger of deelnemer een bijdrage willen leveren aan het project mogen contact opnemen via ldc@laakdal.be. Meer informatie over het HAIRE-project is te vinden op https://www.laakdal.be/haire.

“Heel wat activiteiten kunnen wegens de coronacrisis even niet doorgaan. Wij willen alternatieven aanbieden die, mits in acht name van de huidige maatregelen, wel kunnen zoals een fietstochtje in je eigen bubbel. Laakdal blijft ook inzetten op projecten zoals de uitbouw van een dementievriendelijk Laakdal en online praatcafés”, aldus schepen van Senioren Gerda Broeckx (CD&V).