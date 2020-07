De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met oud-burgemeester Ludo Helsen: “Ontdek het Wijngaardbos, waar het Mariabeeld volgens de overlevering werd gevonden”

Laakdal

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag leidt Ludo Helsen (76), oud-burgemeester van Veerle en Laakdal en eveneens gewezen gedeputeerde van de provincie Antwerpen, ons naar het Wijngaardbos in Veerle.