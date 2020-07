Chirokamp van Klein-Vorst in extremis geannuleerd door coronabesmetting bij leiding Wouter Demuynck

21 juli 2020

13u20 3 Laakdal De chiro van Klein-Vorst in Laakdal heeft in extremis haar kamp, dat van 21 tot 31 juli in Kalmthout zou plaatsvinden, een dag voor aanvang moeten annuleren. Een lid van de leiding testte positief op het coronavirus, waardoor mogelijk twee derde van de leiding besmet is met het virus.

Iemand van de leiding van Klein-Vorst had bij Chirojeugd Vlaanderen een opleiding tot monitor gevolgd en kreeg nadien een telefoontje met de melding dat in die bubbel een besmetting was vastgesteld. De betrokken persoon liet zich daarop testen en bleek ook besmet te zijn met het coronavirus. “Aangezien er ter voorbereiding van het chirokamp veel contact was geweest met de leiding, heeft de chiro in overleg met Chirojeugd Vlaanderen besloten dat het kamp niet kon doorgaan”, zegt burgemeester Tine Gielis (CD&V).

“Dat die persoon net tijdens een monitorenopleiding besmet raakte, maakt het bitter. Hier treft niemand schuld, maar het is wat het is. De chiro heeft in elk geval goed gehandeld door haar verantwoordelijkheid te nemen.”

Volop testen

Het is momenteel nog niet geweten hoeveel andere personen van de leiding besmet zijn. “Zij laten zich nu volop testen, maar we hopen uiteraard dat het beperkt blijft. De resultaten zullen wellicht een van de komende dagen volgen. Nu moeten de leden van de leiding inzetten op het feit dat ze in hun kot moeten blijven. Dat doen ze heel trouw en met veel verantwoording, wat me wel heel tevreden stemt.”

Chiro Eindhout

Ook de chiro van deelgemeente Eindhout had vandaag minder goed nieuws. De leden keren vandaag terug van hun kamp, maar twee leden van de aspi’s die ook een opleiding tot monitor bij Chirojeugd Vlaanderen hebben gevolgd kregen eveneens telefonisch de melding dat iemand die besmet was in hun bubbel zat.

“Dat kamp ging sowieso beëindigd worden, maar ook daar heeft de chiro het zekere voor het onzekere genomen en alle ouders gecontacteerd. In afwachting van de resultaten van de tests, die vandaag gebeuren, hebben ze laten weten dat de kinderen best niet in contact komen met risicopatiënten. Dat was een tweede domper voor Laakdal, maar als die twee leden negatief testen is er niets aan de hand”, besluit Tine Gielis.