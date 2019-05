CD&V’ers gaan in overleg met inwoners tijdens ‘Ronde van Laakdal’ Wouter Demuynck

29 mei 2019

14u14 0 Laakdal De lokale mandatarissen van CD&V strijken tijdens de ‘Ronde van Laakdal’ neer in de plaatselijke cafés om in overleg te gaan met geïnteresseerde burgers om zo het beleid samen uit te stippelen.

“CD&V Laakdal bestaat uit een diverse en geëngageerde groep van Laakdallers. Met veel gedrevenheid en enthousiasme willen wij verantwoorde keuzes maken en uitdagingen aanpakken in onze gemeente. Tijdens deze ronde van Laakdal willen we iedereen de kans geven om ons feedback te geven en zo mee te schrijven aan het verhaal en de toekomst van Laakdal”, aldus CD&V-voorzitter Stein Voet.

De Ronde van Laakdal begint op woensdag 29 mei in de sporthal in Veerle, daarna zakken de mandatarissen ook nog af naar De Kroon in Eindhout op 5 juni, Plat Dak in Klein-Vorst op 6 juni, ‘t Fortun in Groot-Vorst op 11 juni, ‘t Buurthuis in Veerle-Heide op 12 juni en ten slotte thuis bij Erna Van de Weyer (Goorbeek 5, Varendonk) op 18 juni. Er wordt telkens om 20 uur gestart.

Je kan je vragen of bemerkingen vooraf mailen naar info@laakdal.cdenv.be of bezorgen via de mandatarissen.