Carabiniers-Grenadiers schenken Tovertafel aan dagcentrum Vogelzang: “Sommigen werken actief mee, anderen beleven vanop afstand extra geluksmomentje” Wouter Demuynck

06 maart 2020

18u39 6 Laakdal De Carabiniers-Grenadiers uit Leopoldsburg hebben een Tovertafel ter waarde van 7.230 euro geschonken aan dagcentrum Vogelzang in Laakdal, dat dagbesteding aan personen met een verstandelijke of meervoudige beperking biedt. Vrijdag kwamen de Carabiniers-Grenadiers een demonstratie geven.

Er is al 34 jaar een hecht peterschap tussen de Carabiniers-Grenadiers en dagcentrum Vogelzang in Laakdal. Die vriendschapsband is ontstaan nadat de inwoners van Laakdal in 1940 onderdak boden aan de carabiniers.

Doorheen de jaren hebben het dagcentrum en het regiment samen activiteiten georganiseerd, zoals een kerstfeest, sportdagen in de kazerne in Leopoldsburg en de jaarlijkse marsen waarbij de militairen en deelnemers van Vogelzang zij aan zij door de straten van Laakdal marcheren.

Iedereen hoort erbij

Het niveau van de deelnemers van Vogelzang is zeer uiteenlopend, wat het niet evident maakt om voor iedereen passende activiteiten aan te bieden. Onder het motto ‘Iedereen hoort erbij’ startte het dagcentrum een zoektocht en kwam het uit bij de Tovertafel. Het regiment vond het een lovenswaardig initiatief en ging over tot een schenking van 7.230 euro voor de Tovertafel.

Interactieve spelletjes

“De Tovertafel projecteert interactieve spelletjes op een tafel, een rolstoelblad of op de vloer waarbij de projecties reageren op de bewegingen van de deelnemers. De spelletjes stimuleren niet alleen het concentratievermogen, maar ook sociale interacties en fysieke activiteit”, klinkt het bij het dagcentrum. “Sommigen deelnemers werken hier heel actief mee, anderen bekijken het van op een afstand en beleven zo hun extra ‘geluksmomentjes’.”