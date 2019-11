Briljant voor Jan en Gusta Wouter Demuynck

27 november 2019

13u38 3 Laakdal Gusta Clonen (88) en Jan Van Elven (87) uit Veerle-Laakdal zijn op 27 november exact 65 jaar getrouwd. Hun briljanten huwelijk vierden ze afgelopen zondag met een groot familiefeest.

Gusta en Jan leerden elkaar kennen in de spiegeltent van de kermis en hebben intussen twee dochters, één zoon, vijf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Jan heeft vroeger altijd in de mijn gewerkt, Gusta was vooral huismoeder.

In hun vrije tijd zijn Gusta en Jan steeds te vinden voor een spelletje kaart. Jan speelt ook graag op zijn mondharmonica, waarbij Gusta graag meezingt.