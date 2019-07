Brandweer rukt uit voor schouwbrandje Wouter Demuynck

15 juli 2019

21u48 0

Maandagavond om iets na 19 uur rukte de brandweer uit naar een woning in de Oude Diestersebaan in Veerle-Heide voor een schouwbrandje. De bewoners hadden de hulpdiensten gebeld nadat ze rook in de woning waarnamen, maar tot een echte brand kwam het niet. Na een controle aan de schouw en de woning te hebben geventileerd kon de brandweer weer richting de kazerne rijden. De woning liep geen schade op.