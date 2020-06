Bouw van nieuwe turnzaal, buitenschoolse kinderopvang en judolokaal start dit najaar Toon Verheijen

25 juni 2020

09u24 0 Laakdal Een aannemer start nog dit najaar met de bouw van een nieuw turnzaal, buitenschoolse kinderopvang en een judozaal naast de Gemeentelijke Basisschool Eindhout. Het gaat om een investering van zo'n 3,5 miljoen euro.

Tien jaar geleden al werden de eerste plannen opgemaakt voor de bouw van de nieuwe zaal en nu is het eindelijk zo ver. De judozaal met cafetaria zal gebruikt worden door Judoclub Samurai. Tijdens de bouw zullen de trainingen doorgaan in de turnzaal van de Gemeentelijke Basisschool De Schans in Veerledorp. De nieuwe turnzaal zal na de schooluren ook gebruikt kunnen worden voor andere sporten om de piekmomenten in de sporthal op te vangen. “We schenken ook aandacht aan het klimaat, want zo wordt heel het gebouw enorm goed geisoleerd”, klinkt het bij het lokaal bestuur van Laakdal. “Er komen ook zonnepanelen, recuperatie van het regenwater en een warmtepomp.” De nieuwbouw kost alles samen zo’n 3,5 miljoen euro. Maar het voordeel is wel dat voor de buitenschoolse kinderopvang de huidige huurkosten zullen wegvallen en ook het busvervoer valt weg.

Parking

Het grasveldje wordt deels bebouwd, maar wordt ook deels ingenomen door een parking met 36 parkeerplaatsen. Om een eventueel tekort aan parking op te vangen tijdens de piekmomenten, komt er een kiss&ride-zone in de Schoolstraat. “Maar we zetten natuurlijk vooral in op duurzame mobiliteit. Om dit te stimuleren, rollen wij in samenwerking met IOK in het najaar een nieuw project uit, nl. het buck-e-project. Dit beloningssysteem met chipherkenning beloont de kinderen die met de fiets te voet naar school komen met dukaten die zij onder meer bij de lokale handelaars of op de kermissen kunnen inruilen.”

Wanneer de nieuwbouw gerealiseerd is, zal de gemeente samen met de school ook op zoek gaan naar een nieuwe invulling voor de huidige turnzaal.