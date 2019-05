Boek ‘Stroomopwaarts’ wil jeugdsport naar hoger (en plezanter) niveau tillen Wouter Demuynck

25 mei 2019

21u10 0 Laakdal In samenwerking met tal van partners heeft Jeugdsportnet KDR het boek ‘Stroomopwaarts - speels naar de top’ uitgebracht, waarin wordt gepleit voor jeugdsport waar plezier en respect centraal staan. In het boek komen 22 Kempenaars, (ex-)topsporters maar ook grote namen uit de zaken- en medische wereld, aan het woord om hun visie over jeugdsport uit de doeken te doen.

Jan Cuypers, coördinator van Jeugdsportnet KDR (een samenwerking tussen de gemeenten Kasterlee, Dessel en Retie, red.) koesterde al langer de droom om zoveel mogelijk kinderen en jongeren dagelijks op een waardige manier aan het bewegen en sporten te krijgen. Toen Panathlon, de internationale vereniging die ijvert voor ethiek in de jeugdsport, Jeugdsportnet KDR in 2017 als laureaat van het Panathlon Stipendium aanduidde, werd er een flinke stap gezet om van die droom werkelijkheid te maken. Een geldprijs van 10.000 euro, mede dankzij steun van de Nationale Loterij, bracht heel wat mogelijkheden met zich mee en Cuypers besloot om een boek uit te brengen waar verschillende Kempense experts uit de sport-, zaken- en medische wereld hun visie over jeugdsport geven.

Via het boek hoopt Cuypers tot een Kempens platform te komen dat de schouders kan zetten onder een gestructureerde aanpak van jeugdsport. “We willen hiermee zoveel mogelijk langsgaan bij allerlei instanties die te maken hebben met jeugd en sport”, aldus Cuypers. “De boodschap is dat sport plezant is en er wordt ook gestimuleerd om ethiek en respect hoog in het vaandel te dragen. Er staan echt wel wat gefundeerde uitspraken in waarmee je zo zou kunnen langsgaan bij de minister van Sport. Zo vindt Tia Hellebaut dat we kinderen zeker één uur per dag moeten laten ravotten.”

Het lijstje van de Kempense toppers is niet min: naast Hellebaut komen ook onder meer ex-Rode Duivel Julien Cools, ex-veldrijder Bart Wellens, ex-topzwemmer Dirk Boets, meervoudig wereldkampioen motorcross Joël Smets, Olympische schaatsers Jorik en Loena Hendrickx, topsportcoach Paul Van Den Bosch en Soudal-CEO Vic Swerts aan het woord. Zij werden allen geïnterviewd door Mollenaar Jef Aerts, auteur van het boek en in het verleden onder meer nog actief als regiojournalist bij deze krant. De rode draad van hun visie is duidelijk: je kan niet vroeg genoeg beginnen met sporten, laat het vooral plezant en respectvol zijn en laat de jongeren kennismaken met een zo breed mogelijk palet aan sporten.

“Ik was meteen onder de indruk van de spontane drive van Jan", vertelt auteur Jef Aerts. “Met die visies wil hij echt iets in gang zetten - hij ziet er een basis in voor meer en beter. Zoals ook in mijn voorwoord staat, staat één zaak onomstotelijk vast. Wat in de Kempen van nature aanwezig is, is de schoonste trampoline om duizenden jongeren te laten opveren van sportplezier. Bos, water, zand en groen zijn perfect aanwezig om klaterende sportvreugde te laten kiemen. Zoiets vind je nergens anders. Als we niet blijven streven naar dergelijk ideaalbeeld, pakken we ons jonge volkje zoveel kansen af. En dan mogen of dat willen we niet.”

Het boek is te koop in de gemeentehuizen van Sportregio Zuiderkempen en bij de lokale dagbladhandelaars.