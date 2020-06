Bijenvrienden Kempen informeren imkers online over bestrijding varroamijt Jurgen Geyselings

20 juni 2020

17u09 8 Laakdal De Bijenvrienden Kempen hebben zondagvoormiddag alle imkers via hun website geïnformeerd over de bestrijding van de varroamijt. Het doel was om zoveel mogelijk collega’s te helpen om hun bijen gezond te houden.

“Bijen houden is een eeuwenoud beroep”, weet Eddy Nowicki, voorzitter bij Bijenvrienden Kempen. “Dat wil zeker niet zeggen dat het ouderwets moet blijven. Daarom hebben we zondag live op www.bijenvrienden.be getoond hoe we de varroamijt bestrijden.” De parasiet teistert al jaren de bijen van de imkers.

Izolator Chmary

“Al enkele jaren maken we hiervoor gebruik van een Izolator chmary, een soort rooster van plastic, en dat met ongelooflijk veel succes. De koningin wordt in bepaalde periodes opgesloten in de ‘isolator’ en zo kan men de varroamijt uitschakelen, zonder gebruik te maken van chemie in de bijenkast.” Met deze methode gaan de Bijenvrienden Kempen terug naar de natuur, toen de bijen zelf nog zorgden voor broedloze periodes.

Wintersterfte bestrijden

Deze methode werd ook met succes toegepast in Polen en Oekraïne. “Het is een revolutionaire biotechnische methode om de bijen in leven te houden”, klinkt het. “We hebben deze toepassing de afgelopen jaren verfijnd en aangepast aan onze klimatologische omstandigheden. Reeds een aantal jaren is wintersterfte een rariteit op onze bijenstanden, en dat door een rooster in plastic.”

De Bijenvrienden Kempen is een moderne vereniging voor de actieve, passieve of gepassioneerde imker. Maar ook voor de niet-imker, die gewoon van de natuur houdt. De vereniging staat open voor nieuwe gedachten en evoluties in de imkerij. Ze zijn, met succes, pioniers in de strijd tegen de varroa zonder gebruik te maken van chemicaliën in de kasten en willen deze kennis maar al te graag delen met zoveel mogelijk imkers.