Bierfeesten pakken uit met Britse Tynt Meadow Trappist Ale Toon Verheijen

16 augustus 2019

10u58 0 Laakdal BBC Laakdal organiseert vrijdag, zaterdag en zondag hun traditionele Bierfeesten op het Marktplein in Veerle. De organisatie heeft een lijst met 85 bieren samengesteld waaronder in primeur de Tynt Meadow Trappist Ale, de eerste Britse Trappist.

Iedereen van BBC Laakdal stak de voorbije dagen de handen uit de mouwen om het Marktplein in Veerle-Laakdal weer om te bouwen tot hét biermekka voor dit weekend. Het is al de 31ste keer dat de club het bierfestival organiseert. “Ons motto is al die jaren hetzelfde”, vertelt voorzitter Stijn Celen. “We willen onze bezoekers eens wat anders leren kennen dan de traditionele bieren. We zijn ook trots op onze tap, want we kunnen twintig bieren aanbieden van het vat. Zo hebben we het nieuwe bier van ’t Vals Paterke (SIL, een frit, fruitig bier let met een laag alcoholpercentage). Nieuwkomers bij de bieren op fles zijn onder meer de Silent Killer (Stanneman, Herselt), Brewers Bridge (Dupont, Tourpes), Baskwadder Zomer 2019 (Leysen, Herentals) en Imperial Porter (De Ambacht, Best). Al is de grote primeur dit jaar weggelegd voor een buitenlands biertje: Tynt Meadow Trappist Ale, een Brits trappistenbier van hoge gisting dat in 2018 officieel het twaalfde trappistenbier in de wereld werd.”

Ook op de lijst een aantal unieke bieren gerijpt op oude vaten. “Zowel Kraaike Tripel Blond Whisky Barrel Aged (Craywinckelhof, Lubbeek) als Gouden Carolus Whisky Infused (Het Anker, Mechelen) zijn terug te vinden op de kaart. Deze laatste werd onlangs nog verkozen tot beste bier op het Zythos Bierfestival. Tot slot zal ook nu weer sterk de kaart van de lokale bieren getrokken worden. Zo heb je Stanneman (Herselt) en Vals Paterke (Geel), maar ook Ribaldus, Stoutest Porter, Karbo, Laakse Tripel, Nonneke en Paternoster die allen echte Laakdalse roots hebben.”

Meer info op http://bierfeesten.bbclaakdal.be/