Bierfeesten in Veerle-Laakdal lokken volle tent op zaterdagavond Jurgen Geyselings

17 augustus 2019

21u49 0 Laakdal De Bierfeesten op het Marktplein in Veerle-Laakdal lokten op zaterdag avond vele dorstigen naar de tent. De organisatoren van BBC Laakdal plaatsten maar liefst 85 verschillende biersoorten op de kaart. Met de Tynt Meadow Trappist Ale, de eerste Britse Trappist konden ze in Veerle uitpakken met een primeur. Dit bier is de eerste Trappist die van Britse makelij is.

Terwijl het buiten pijpenstelen regende was het in de grote tent op het Marktplein van Veerle-Laakdal over de koppen lopen op zaterdagavond. Vele nieuwsgierigen en proeflustigen zakten af om er te genieten van één of meerdere bieren die de organisatoren van BBC Laakdal aan hun klanten voorschotelden. Zo zakte ook inwoner van Veerle Yade Reynders samen met haar vrienden af richting de 31ste Bierfeesten in Veerle.

“Het is hier gezellig druk, de tent zit stampvol”, vertelt Yade. “We zitten hier met vrienden en hebben al tal van biersoorten geprobeerd. Zo valt bij onze bende de nieuwe Britse Trappist wel in de smaak, we hebben hem net geprobeerd. Om al de verschillende bieren die de kaart rijk is te proeven is de avond te kort, maar dat we nog meerdere biertjes gaan proeven vanavond, daar bestaat geen twijfel over. Onze volgende bestelling is reeds geplaatst en onder meer de bieren Bar-Bar en een Vliegend Varken zullen dra op tafel verschijnen.” Jade is als inwoner van Veerle-Laakdal één van de vele jaarlijkse bezoekers van de Bierfeesten.