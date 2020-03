Bibliotheek viert 40ste verjaardag met gratis lezingen van Bart Moeyaert, Pieter Aspe en Margot Vanderstraeten Wouter Demuynck

04 maart 2020

16u47 0 Laakdal De 40ste verjaardag van de bibliotheek van Laakdal wordt deze maand gevierd met gratis lezingen van de Vlaamse schrijvers Bart Moeyaert, Pieter Aspe en Margot Vanderstraeten. Zij vertellen er over zichzelf, maar vooral over hun werk.

Tijdens het jubileumjaar organiseert de bibliotheek verscheidene activiteiten. De kleinsten kunnen bijvoorbeeld genieten van een bezoekje van een Ketnetwrapper en krijgen de kans om een nachtje op logé te komen in de bibliotheek. Voor de volwassenen zijn er lezingen van de gerenommeerde schrijvers Bart Moeyaert, Pieter Aspe en Margot Vanderstraeten.

Astrid Lindgren Memorial Award

Moeyaert, vorig jaar de laureaat van de Astrid Lindgren Memorial Award (ook wel de Nobelprijs voor de jeugdliteratuur genoemd), bijt op donderdag 5 maart de spits af. Zijn lezing heeft het jaar 1939 als beginpunt, zijn verhaal eindigt op de dag van de lezing zelf. Tussendoor hoor je het verhaal van het gezin waarin hij is opgegroeid, ontstaat er een eerste boek, evolueren ideeën en wordt er op een aantal titels dieper ingegaan.

Op donderdag 19 maart vertelt Pieter Aspe honderduit over zijn leven en werk en op woensdag 25 maart sluit Margot Vanderstraeten af. Die laatste gooide vooral hoge ogen met ‘Mazzel Tov’, een autobiografisch geïnspireerd verhaal over een Vlaamse studente en een orthodox-joods gezin aan wiens kinderen ze les geeft.

Gratis

De lezingen zijn gratis, starten telkens om 20 uur en vinden plaats op de eerste verdieping van de bibliotheek. Vooraf inschrijven is wel verplicht en kan via 013/67.01.10 of info@laakdal.be.