Bestuurder zwaargewond na crash op Averboodsebaan Jef Van Nooten

24 september 2019

Bij een ongeval op de Averboodsebaan in Laakdal is dinsdag net voor de middag een bestuurder zwaargewond geraakt. Het ongeval gebeurde op de grens met Tessenderlo. De bestuurder week uit naar links en belandde aan de overkant van de weg. Het slachtoffer zat gekneld in de wagen en moest door de brandweer worden bevrijd. Hij is zwaargewond, maar niet in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.