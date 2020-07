Bejaarde man vastgebonden en geslagen: vier Roemeense mannen opgepakt na twee huiszoekingen Toon Verheijen

06 juli 2020

16u11 0 Laakdal De federale gerechtelijke politie van Antwerpen en de politiezone Geel zijn erin geslaagd om vier verdachten te arresteren in de zaak van de brutale homejacking begin deze maand in Laakdal. De federale gerechtelijke politie van Antwerpen en de politiezone Geel zijn erin geslaagd om vier verdachten te arresteren in de zaak van de brutale homejacking begin deze maand in Laakdal. Een bejaarde man werd toen in zijn eigen woning beroofd en vastgebonden.

De feiten dateren van de nacht van 1 juli. Vier mannen drongen de woning binnen van de bejaarde man aan Leyndekker in Laakdal. Het slachtoffer kreeg enkele rake klappen in het aangezicht. De mannen duwden een hoofdkussen in zijn gezicht en knevelden daarna zijn benen met tape. De daders doorzochten daarna de hele woning en namen een som geld en juwelen mee. De feiten duurden alles samen bijna een uur.

Vier arrestaties

“Het slachtoffer kon zelf de hulpdiensten bellen en werd voor verzorging naar het ziekenhuis van Diest gebracht”, zegt Kristof Aerts van het parket in Antwerpen. “Dit weekend belandde het onderzoek in een stroomversnelling. Door de goede samenwerking met PZ Geel-Laakdal-Meerhout konden zaterdagavond vier verdachten gearresteerd worden bij twee huiszoekingen in Laakdal. Het gaat om vier mannen van 29, 30, 35 en 57 jaar met de Roemeense nationaliteit. Een groot deel van de buit is ook teruggevonden.”