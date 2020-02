Bedreigde ambulanciers laten ziekenwagen achter: “Hoorden het geklik van een vuurwapen”

Jef Van Nooten

04 februari 2020

11u51 0 Laakdal Een 40-jarige man uit Laakdal heeft zowel ambulanciers als de politie bedreigd met twee vuurwapens. De ambulanciers waren zo in paniek dat ze in hun vlucht zelfs hun ziekenwagen hebben achter gelaten. De man kon uiteindelijk overmeesterd worden door de speciale eenheden van de politie. “Hij wilde ‘death by cop’ uitlokken”, klinkt het.

Het urenlange incident deed zich op 27 september 2019 voor in de Rauwstraat in Laakdal. Dinsdagochtend stond een 40-jarige bewoner van de straat terecht voor gewapende weerspannigheid en inbreuken op de wapenwetgeving. “De politie in Geel werd op 27 september opgeroepen voor bijstand aan een ziekenwagen. De bewoner had tegen de ambulanciers gezegd dat hij zelfmoord wilde plegen en anderen met zich mee nemen”, doet openbaar aanklager Elke Van Dijck het verhaal.

Vuurwapen

Bij aankomst van de politie waren de ambulanciers al gevlucht. Ze hadden zich uit de voeten gemaakt toen de man een vuurwapen boven haalde en ze ook het geklik van een wapen hadden gehoord. “In hun vlucht hebben ze zelfs hun ziekenwagen achter gelaten”, vervolgt Elke Van Dijck. “De politie is heel voorzichtig richting de woning gestapt.”

Ziekenwagen

Nog voordat de agenten aan de woning arriveerden, kwam de bewoner naar buiten gestapt. Zijn handen verstopte hij aanvankelijk achter zijn rug. “Toen hij zijn handen tevoorschijn haalde, bleek dat hij een vuurwapen vast had. Hij begon er mee te zwaaien. De agenten verscholen zich achter de ziekenwagen.”

Shotgun

Wat volgde was een kat-en-muisspel van meer dan een uur. De bewoner stapte af en toe dreigend richting de politieagenten. Tot drie keer toe ging hij ook terug zijn woning binnen. Hij kwam dan telkens nog meer dronken buiten dan hij al was. “Toen hij de derde keer terug buiten kwam, had hij plots een shotgun met lange loop vast. Hij manipuleerde het wapen en naderde de politie tot op 5 meter.”

Speciale eenheden

Na ruim 1,5 uur ging de man terug zijn woning binnen. Daar kon hij rond 3 uur ’s nachts overmeesterd worden door de speciale eenheden van de politie. In zijn woning werden twee wapens gevonden. “Hij wilde ‘death by cop’ (een einde aan je leven maken door jezelf te laten neerschieten door de politie, red.) uitlokken onder invloed van drank”, besluit Elke Van Dijck. “Bij de politie blijft de gedachte nazinderen dat het ook anders had kunnen aflopen. De agenten werden bedreigd en hebben meermaals het gebruik van hun wapen overwogen.”

Drankprobleem

Het openbaar ministerie vraagt een gevangenisstraf van 1 jaar, gekoppeld aan een begeleiding voor de man, onder meer voor zijn alcoholgebruik. “Vroeger had ik een drankprobleem, maar de laatste vijf jaar heb ik dat onder controle. Ik drink niet meer elke week. Maar als ik drink, krijg ik slechte gedachten.” De man benadrukte aan de rechter dat hij intussen een vaste relatie heeft. “Het zal dus niet meer gebeuren.” Vonnis op 28 februari.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.