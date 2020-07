BBQ-assen beginnen terug te smeulen: brand vernielt toekomstig restaurant Jef Van Nooten

21u18 7 Laakdal Aan Veerledorp in Laakdal is vrijdagavond brand uitgebroken in een toekomstig restaurant. De uitbaters hadden er donderdagavond gebarbecued. Enkele uren nadat ze vrijdag de assen verzamelden in een zak liep het mis. “Het is nog onduidelijk hoe lang we de opening moeten uitstellen.”

Meer dan veertig jaar was kledingzaak ‘Myriam’ gevestigd in het pand aan Veerledorp in Laakdal. In maart hielden de zaakvoerders van de kledingwinkel het voor bekeken. Ze verhuurden het pand. De huurders zouden er over één of twee weken het Belgisch-Egyptisch restaurant ‘Mark’ openen, maar die opening is voor onbepaalde tijd uitgesteld nu het pand vrijdagavond getroffen werd door een brand. “Donderdagavond hebben we er gebarbecued”, vertelt Mark Girgis, de zoon van de toekomstige uitbaters van het restaurant. “Vrijdag hebben we dan de assen verzameld in een zak. Heeft het te maken met de hitte? We weten het niet, maar blijkbaar was er nog iets aan het smeulen waardoor er brand is ontstaan.”

Rookschade

De barbecue-assen stond op het terras, maar de vlammen sloegen over op een binnenruimte. Uiteindelijk liepen ook de keuken en de verbruikersruimte van het toekomstige restaurant rook- en waterschade op. “We wilden over één of twee weken het restaurant openen, maar dat zal niet meer lukken. Wanneer we dan wel open kunnen gaan, kunnen we nu nog niet zeggen.”