Badkamer brandt uit in woning aan Verboekt Jef Van Nooten

18 september 2019

20u58 0

Aan Verboekt in Laakdal is woensdagavond rond 19.20 uur brand ontstaan in een woning. Op het moment van de brand was niemand thuis. Het waren buurtbewoners die rook uit de woning zagen komen en de brandweer verwittigden. Zowel de brandweerkorpsen van Tessenderlo, Geel en Mol snelden ter plaatse.

De brandhaard situeerde zich achteraan de woning in de badkamer. Mogelijk werd het vuur veroorzaakt door een defect aan de boiler. De badkamer brandde volledig uit, de rest van de woning liep rookschade op.