B&B Art of Dreams schenkt bonnen voor luxe-ontbijten aan personeel van Jessa Ziekenhuis Wouter Demuynck

06 april 2020

18u11 0 Laakdal De B&B Art of Dreams in Vorst-Laakdal gaat per aankoopschijf van 100 euro een bon voor een luxe-ontbijt ter waarde van 25 euro schenken aan het personeel van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Met die geste willen uitbaters Wout Maton en Danny Keller de zorgverleners bedanken voor hun inzet in deze moeilijke tijden.

In de provincie Antwerpen is Laakdal een van de meest getroffen gemeentes, met momenteel 2,73 geregistreerde besmettingen per 1.000 inwoners. De uitbaters van de B&B Art of Dreams, Wout Maton en Danny Keller, besloten daarom iets terug te doen voor de vele medewerkers uit de zorgsector. De keuze viel op het Jessa Fonds van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Dat fonds voorziet onder meer verwenmomentjes, ontspanningsruimtes en psychologische begeleiding voor de zorgverleners.

Concreet zal de B&B nog tot en met 20 april een bon voor een luxe-ontbijt ter waarde van 25 euro schenken aan het Jessa Fonds per aankoopschijf van 100 euro. De geldigheidsduur van de bons zijn verlengd tot twee jaar, gezien de onduidelijkheid rond de duurtijd van het coronavirus.

Afternoon tea

Na de coronacrisis zal de B&B bovendien starten met een nieuw concept: afternoon tea. “Een concept waarbij men tussen 14 en 17 uur letterlijk ‘lekker’ kan bijkletsen, of het nu is na een voormiddag shoppen met vriendinnen of gewoon een uitstapje met familie, buren of vrienden van de sport- of cultuurvereniging”, zeggen Wout en Danny. “Daarbij geniet je van zelfbereide hartigheden en dessertjes, aangevuld met een waaier van zoetigheden. Koffie en thee is er à volonté. Zo trekt Art of Dreams de Engelse sfeer naar de markt van Vorst-Laakdal.”

Reserveren kan via het nummer 0468/14.77.76.