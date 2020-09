Aanleg van dubbelrichtingsfietspad op Averboodse Baan start maandag Wouter Demuynck

04 september 2020

14u59 1 Laakdal Vanaf maandag 7 september wordt er op de Averboodse Baan een dubbelrichtingsfietspad langs één zijde van de rijbaan aangelegd. Dat fietspad komt er vanaf het kruispunt met de Lakstraat in Veerle-Heide (Laakdal) tot aan de Abdij van Averbode.

Naast de aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad op de linkerkant van de Averboodse Baan zal ook het kruispunt met de Lakstraat veiliger worden gemaakt door middel van een middengeleider met een oversteekplaats voor fietsers. Vanaf de Abdij van Averbode komt er opnieuw langs beide zijden van de rijbaan een enkelrichtingsfietspad.

Door de werken zal er hinder zijn vanaf het kruispunt van de Averboodse Baan met de Lakstraat tot aan de Westelsebaan. Het verkeer van Averbode naar Laakdal of Geel wordt omgeleid via Herselt en Westerlo. In de omgekeerde richting geldt er een omleiding via de Diestsebaan, Hoornblaas en Reppelsebaan.

De werken zullen 80 werkdagen in beslag nemen, al kunnen er nog wijzigingen optreden door weersomstandigheden.