34 jubilarissen klinken op gouden jubileum Wouter Demuynck

21 juni 2019

12u28 1 Laakdal Donderdagavond organiseerde het gemeentebestuur een receptie voor de gouden jubilarissen. Voor het eerst klonken 34 jubilarissen samen op hun gouden jubileum tijdens een viering in de raadzaal van het gemeentehuis.

Voorheen kregen de koppels elk een apart huisbezoek. Vanaf dit jaar worden de gouden jubilarissen echter samen gehuldigd tijdens een receptie. De feestelijkheid zal twee maal per jaar plaatsvinden: één keer in juni voor de koppels die hun huwelijksverjaardag vieren in de eerste helft van het jaar en één maal in december voor hen die hun jubileum vieren in de tweede helft van het jaar. Echtparen die een diamanten, briljanten of platina huwelijksjubileum vieren, kunnen nog steeds rekenen op een huisbezoek van de burgemeester of schepenen.

“Bijzondere gebeurtenissen verdienen bijzondere aandacht. Net daarom zetten wij onze jubilarissen graag extra in de bloemetjes. Dit jaar viert Laakdal maar liefst 101 echtparen in totaal. Zij ontvangen allemaal een boeketje bloemen, een oorkonde en enkele Laakdal Schenkt Cadeaucheques”, aldus burgemeester Tine Gielis (CD&V).